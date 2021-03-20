В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами

https://static.news.ru/photo/0946c936-898f-11eb-954c-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Главное метеорологическое агентство Японии отменило предупреждение об угрозе цунами, вынесенное после мощного землетрясения, произошедшего на северо-востоке страны в субботу, 20 марта, в 18:09 по местному времени (12:09 мск).

Предупреждение о цунами было выпущено в 18:11, но было отменено в 19:30, — говорится в сообщении на сайте агентства.

Несмотря на отмену угрозы цунами, японцев попросили держаться подальше от побережья, так как возможны «небольшие колебания уровня моря». Также их предупредили о возросшем риске оползней и камнепадов.

После землетрясения при правительстве Японии был создан кризисный штаб.

Как писал NEWS.ru, после прошедшего землетрясения в Японии ещё в течение недели возможны афтершоки. Об этом сообщил представитель Главного метеоуправления страны на экстренной пресс-конференции. После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов «синкансен» по линии Тохоку, около 200 жилых домов в префектуре Мияги остались обесточенными. Сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС зафиксировано не было.

Магнитуда землетрясения в Японии составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.