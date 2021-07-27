В Японии прокомментировали возможную отмену Олимпиады

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Кремль будет следить за ситуацией с уходом США из Ирака. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в Ираке останется немалое количество так называемых военных советников, которые продолжат там работать. В связи с этим необходимо мониторить эту ситуацию. Конечно, не хотелось бы, чтобы в...