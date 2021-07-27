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В Японии прокомментировали возможную отмену Олимпиады

13:05, 27 июля 2021
В Японии прокомментировали возможную отмену Олимпиады Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, говоря о ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом в Токио, исключил отмену дальнейших олимпийских соревнований. Его слова приводит «Р-Спорт».

Суга отметил, что власти Японии намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения коронавируса.

Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются, — сказал японский премьер.

Правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. ЧС был введён до 22 августа. На тот же период будет продлено действие режима чрезвычайной ситуации в южной префектуре Окинава.

Ранее власти Токио выявили за прошедшие сутки 2848 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала рекордной.

Рост случаев заболевания произошёл на фоне проведения Олимпийских игр в Токио. Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января. Тогда за сутки было выявлено 2520 случаев коронавируса.

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