В Японии автомобиль протаранил группу дошкольников В Японии автомобиль протаранил группу дошкольников, два ребёнка пострадали

Фото: Социальные сети

В Японии автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает телеканал TBS.

Инцидет произошёл в городе Ёсида в префектуре Сидзуока. Автомобиль протаранил группу дошкольников на пешеходном переходе. По данным полиции, учитель успел заслонить детей собой.В результате сам преподаватель и двое воспитанников получили небольшие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, ведёт опрос водителя.

Ранее стало известно, что микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже. Как минимум семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением микроавтобусом. В полиции также рассматривают версию с неисправными тормозами транспортного средства.