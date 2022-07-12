Микроавтобус протаранил магазин одежды в Париже

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Микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже 12 июля, сообщил интернет-портал Actu17. По его данным, как минимум семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением микроавтобусом. В полиции также рассматривают версию с неисправными тормозами транспортного средства.

Серьезная авария произошла на юге Парижа днем. Микроавтобус врезался в магазин одежды. По меньшей мере семь человек получили ранения, — передает портал.

Накануне в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Предварительно, серьезные травмы получили три человека. Подробности произошедшего устанавливаются.