В ВОЗ призывают Европу готовиться ко второй волне коронавируса осенью

Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как
Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори, — цитирует его агентство.
Он добавил, что отмена ограничительных мер должна идти постепенно и аккуратно, поскольку «ничего не изменилось» — вакцины от коронавируса по-прежнему нет. Кроме того, есть вероятность, что он мутирует в более страшную болезнь.
Как писал NEWS.ru, немецкий вирусолог Кристиан Дросте заявил, что зимой может начаться вторая волна коронавируса. По его мнению, на тёплый период ограничения ослабят, но зимой придётся вернуться к полному карантину.По его словам, у населения будет мало иммунитета от COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.
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