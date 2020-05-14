В ВОЗ призывают Европу готовиться ко второй волне коронавируса осенью

https://static.news.ru/photo/8816ef76-9619-11ea-808c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/Global Look Press

Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщил «Интерфакс», директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил озабоченность тем, что пандемия коронавируса не окончена, а между тем 32 из 43 стран Европа, ранее введших ограничительные меры из-за COVID-19, теперь ослабляют их.

Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори, — цитирует его агентство.

Он добавил, что отмена ограничительных мер должна идти постепенно и аккуратно, поскольку «ничего не изменилось» — вакцины от коронавируса по-прежнему нет. Кроме того, есть вероятность, что он мутирует в более страшную болезнь.

Как писал NEWS.ru, немецкий вирусолог Кристиан Дросте заявил, что зимой может начаться вторая волна коронавируса. По его мнению, на тёплый период ограничения ослабят, но зимой придётся вернуться к полному карантину.По его словам, у населения будет мало иммунитета от COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.