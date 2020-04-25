Немецкий вирусолог предупредил о второй волне коронавируса зимой

https://static.news.ru/photo/448082dc-86eb-11ea-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Capatti Parma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заведующий институтом вирусологии клиники «Шарите» в Берлине Кристиан Дростен рассказал о распространении коронавируса в мире. По его словам, зимой может начаться вторая волна пандемии.

При этом летом будет снижение числа случаев заражения, передаёт ORF. Тогда на тёплый период ограничения ослабят, но зимой придётся вернутся к полному карантину.

Возможно, так мы благополучно пройдём через лето, но у населения всё ещё будет мало иммунитета, и мы войдём с иммунологически наивным населением в зимнюю волну. К этому следовало бы готовиться, — подчеркнул он.

Дростен отметил, что вакцина от коронавируса появится только в 2021 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.