Немецкий вирусолог предупредил о второй волне коронавируса зимой

Заведующий институтом вирусологии клиники «Шарите» в Берлине Кристиан Дростен рассказал о распространении коронавируса в мире. По его словам, зимой может начаться вторая волна пандемии.
При этом летом будет снижение числа случаев заражения,
Возможно, так мы благополучно пройдём через лето, но у населения всё ещё будет мало иммунитета, и мы войдём с иммунологически наивным населением в зимнюю волну. К этому следовало бы готовиться, — подчеркнул он.
Дростен отметил, что вакцина от коронавируса появится только в 2021 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.
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