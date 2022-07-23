В ВОЗ призвали разработать новые вакцины против COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-19. Об этом говорится в публикации о новой стратегии в ответ на распространение новых вариантов штамма «омикрон». При этом в организации отмечают, что вакцины не уменьшили распространение заболевания.

Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19. Необходимы инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снижают передачу инфекции и обеспечивают более широкую и длительную защиту, — говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечается, что организация настояла на том, чтобы руководство стран продолжало вкладывать средства в исследования и разработки, способные предоставить гражданам простые и эффективные в использовании вакцины — например, такие, как назальные спреи.

По данным ВОЗ, за первый год применения вакцин против COVID-19 медикам удалось спасти 19,8 млн человек. По всему миру были введены более 12 млрд доз препаратов. Средний охват вакцинированных на планете достиг 60%.

При этом уровень вакцинации пожилых людей и медиков в странах с низким уровнем доходов оказался недостаточным — 28% и 37% соответственно. ВОЗ призвала привить как минимум 70% населения из группы риска и 100% граждан с высшей степенью риска, чтобы снизить уровень смертности.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал появление в России нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса ВА.2.75 «кентавр» признаком окончания эпидемии.