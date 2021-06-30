В ВОЗ оценили введение QR-кодов в московских ресторанах

Одна принятая мера не может решить проблему, для разрешения ситуации необходимо действовать комплексно. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения столичных ресторанов и других заведений общепита. Её слова передаёт РИА Новости.

Вуйнович повторила мысль, которую до этого неоднократно высказывали генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Суть её заключается в необходимости принятия комплекса решений, а не просто одной меры, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию.

Сейчас ситуация в мире и в России делает ещё более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией, — подчеркнула представитель ВОЗ в РФ.

Предъявление QR-кода для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве стало обязательным с 28 июня.

Ранее стало известно, что иностранцы в Москве испытывают трудности при получении QR-кода для посещения столичных ресторанов. Наибольшие сложности испытывают те, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или же переболел коронавирусом, но не обращался в российские медучреждения.