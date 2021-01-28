В ВОЗ назвали борьбу с пандемией коронавируса парадоксальной

https://static.news.ru/photo/3d020b66-6179-11eb-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yann/wikipedia.org

Борьба с пандемией коронавируса во всём мире ставит людей в парадоксальные условия. Об этом на брифинге заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он пояснил, что появление вакцин для борьбы с COVID-19 позволяет людям надеяться на скорое окончание пандемии. Однако при этом мутации вируса и новые штаммы вызывают опасения в возникновении новой, ещё более серьёзной угрозы.

Это парадокс: люди понимают, что эпидемия заканчивается благодаря вакцинам, но при этом от них требуют следовать ограничениям перед опасностью новой угрозы. Конечно, у людей это вызывает беспокойство и смятение, это абсолютно понятно, — заявил Клюге.

По словам специалиста, в 49 странах мира обнаружены мутации коронавируса. При этом по всей Европе уже распространился британский штамм, который на данный момент считается наиболее заразным из всех выявленных за время пандемии.

Между тем группа экспертов ВОЗ, прибывшая в китайский город Ухань для изучения причин появления коронавируса, наконец может приступить к непосредственной работе. Как писал NEWS.ru, команда учёных, прилетевшая в КНР 14 января, вышла с обязательного двухнедельного карантина. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.