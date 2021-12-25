В ВОЗ анонсировали обсуждение глобального соглашения по борьбе с COVID-19

Начало обсуждения глобального соглашения по борьбе с пандемией планируется начать в 2022 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В частности, обсуждение будет касаться оперативного реагирования на эпидемии в будущем.

Страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления, — рассказал Гебреисус.

По мнению главы ВОЗ, для победы над пандемией необходима вакцинация 70% жителей Земли. Эту задачу необходимо решить в течение 2022 года. Гебреисус подчеркнул, что страны не должны опасаться «порицания» за предоставление информации о штаммах вируса, тестирование. Также он призвал укреплять систему первичной медицинской помощи.

Ранее эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове предположила , что вирус может стать эндемическим. По её словам, это не значит, что он будет менее опасен.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Бизнесмен написал в Twitter, что ситуация развивается очень быстро и сейчас наблюдается самый сложный её этап из-за штамма «омикрон».