В ВОЗ анонсировали обсуждение глобального соглашения по борьбе с COVID-19
Глава ВОЗ Гебреисус: в 2022-м пандемии COVID-19 следует положить конец
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:22, 27 декабря 2021
Фото: Zheng Huansong/Xinhua
Читайте нас в Google Новости
Начало обсуждения глобального соглашения по борьбе с пандемией планируется начать в 2022 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В частности, обсуждение будет касаться оперативного реагирования на эпидемии в будущем.
Страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления, — рассказал Гебреисус.
По мнению главы ВОЗ, для победы над пандемией необходима вакцинация 70% жителей Земли. Эту задачу необходимо решить в течение 2022 года. Гебреисус подчеркнул, что страны не должны опасаться «порицания» за предоставление информации о штаммах вируса, тестирование. Также он призвал укреплять систему первичной медицинской помощи.
Ранее эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове предположила, что вирус может стать эндемическим. По её словам, это не значит, что он будет менее опасен.
Ранее американский миллиардер Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Бизнесмен написал в Twitter, что ситуация развивается очень быстро и сейчас наблюдается самый сложный её этап из-за штамма «омикрон».