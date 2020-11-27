В Венгрии рассказали о сильном лобби в Европе против чужих вакцин

https://static.news.ru/photo/0820531a-3106-11eb-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Венгрия будет действовать исходя из интересов своего народа, несмотря на наличие в Европе сильного лобби против вакцин от COVID-19 неевропейского производства, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что интересы жителей Венгрии — получение вакцины от коронавируса так быстро, как это только возможно. Сийярто отметил, что Будапешт был бы рад, если бы в Венгрии можно было бы наладить производство российской вакцины, однако на это может потребоваться до полутора лет. Вместе с тем, сказал он, в Европе есть лобби против вакцин, произведённых не в ЕС, сообщает РИА Новости.

Такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место, — отметил Сийярто в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Венгрия проведёт анализ того, возможно ли сократить время на внедрение производства российской вакцины, однако если такой возможности не будет, то стране придётся «сконцентрироваться только на закупках».

Как сообщал NEWS.ru, ранее Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии рассчитывают на получение небольших партий российской вакцины «Спутник V» в декабре, а более крупные партии должны стать доступны в конце января.

Напомним, Венгрия является первой европейской страной, которая выразила желание купить российскую вакцину от коронавируса. Ранее в эту страну прибыли первые образцы препарата «Спутник V» и документация к нему.