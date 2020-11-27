Венгрия планирует получить небольшие партии вакцины «Спутник V» в декабре

https://static.news.ru/photo/4fc6d2d2-30e5-11eb-92e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Власти Венгрии рассчитывают на получение небольших партий российской вакцины «Спутник V» в декабре, а более крупные партии должны стать доступны в конце января, заявил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.

Наша задача — получить малые партии вакцины «Спутник V» из России в декабре, и более крупные могут прибыть в конце января, — сообщил Сийярто в эфире телеканала «Россия 24».

Сложно обозначить точные даты поставок, поскольку ситуация нестандартна. Внедрение новых технологий для производства вакцины в Венгрии может занять до полутора лет. Если время не удастся сократить, то придётся сконцентрироваться только на закупках, отметил министр.

Венгрия является первой европейской страной, которая выразила желание купить российскую вакцину от коронавируса. Ранее в эту страну прибыли первые образцы препарата «Спутник V» и документация к нему.

Как писал NEWS.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Hetero договорились о производстве более 100 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Индии. Производство будет запущено в начале следующего года.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона». В ближайшее время будет зарегистрирован третий препарат. Его разрабатывает Федеральный научный центр исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.