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Европа

Венгрия получила образцы вакцины от коронавируса из России

14:45, 27 ноября 2020

В Будапешт прибыли образцы российского препарата для вакцинации от COVID-19 и документацию к нему. Это подтвердил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

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