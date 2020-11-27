Венгрия получила образцы вакцины от коронавируса из России

В Будапешт прибыли образцы российского препарата для вакцинации от COVID-19 и документацию к нему. Это подтвердил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.