Венгрия получила образцы вакцины от коронавируса из России

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время выступления в Европейском парламенте предложил странам ЕС вводить санкции не только чиновников из РФ, но и олигархов.

Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов — не только старых, но и новых, — приводит слова Навального «Интерфакс». Он подчеркнул, что любые санкции в отношении чиновников...