Вакцину «Спутник V» будут производить в Индии

https://static.news.ru/photo/3bdb2776-3083-11eb-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Hetero договорились о производстве в Индии более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», — цитирует RNS сообщение пресс-службы РФПИ.

Производство вакцины в Индии планируется запустить в начале 2021 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с фармкомпаниями Китая и Индии заключены соглашения об открытии на их территории центров по производству российской вакцины. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в настоящий момент ведётся также подготовка производственной площадки по производству этой вакцины на территории Венгрии.

Как писал NEWS.ru, завод компании «Р-Фарм» для дополнительного производства вакцин от коронавируса заработает на территории технополиса «Москва», рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Площадка была подготовлена менее чем за месяц. Сейчас основные работы находятся на финальной стадии, вскоре производитель оснастит производство оборудованием и вакцина «Спутник V» будет производиться в столице в ближайшее время. Ефимов уточнил, что производство займёт около 20 тыс. кв. м и даст приблизительно 400 новых рабочих мест. Проект реализуется с опережением графика, поэтому производственная линия может быть запущена в январе 2021 года.