В Великобритании заявили о нежелании Лондона помогать Киеву Британский генерал Даннат: Лондон теряет желание оказывать военную помощь Киеву

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат в статье для газеты The Telegraph написал, что отсутствие сообщений со стороны Лондона о новых поставках танков и другой бронетехники Киеву показывает, что у властей пропадает желание оказывать военную помощь Украине. По его словам, на фоне заявлений лидеров США, Франции и Германии, Британия «потеряла свой голос».

Пока Франция, Германия и США объявляют о поставках танков и боевых машин пехоты, Великобритания, которая ранее активно говорила о необходимости оказания помощи Украине, потеряла свой голос, — сказано в публикации.

Он указал на то, что имеющийся техника у Соединенного Королевства значительно устарела и требует замены на модернизированные модели. Он привел в пример танк Challenger 2, а также бронемашину Warrior. Военный указал на ограниченные возможности Лондона по предоставлению Киеву боевой техники для «проведения ею современных наземных маневренных операций».

Читатели британского издания The Daily Mail в свою очередь раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.