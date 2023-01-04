Британцы раскритиковали Сунака за обещание и дальше поддерживать Украину Читатели Daily Mail осудили слова Сунака о дальнейшей поддержке Украине

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.

Пожалуйста, сначала разберитесь с нашими внутренними проблемами, Сунак. Полстраны бастует и кричит из-за того, что Великобританию наводняют иммигранты. Я не верю, что население одобрит дополнительные расходы на поддержку Украины, — написал один из пользователей.

Большинство британцев при этом выразили свое недовольство тем, что страна продолжит поддерживать Киев.

Я живу в странной стране со странными лидерами, — написал другой пользователь.

Некоторые отметили, что Британия не может себе позволить и дальше поддерживать Украину.

Глава британского правительства Риши Сунак ранее пообещал, что страна начнет новые поставки военной техники Киеву в ближайшие недели и месяцы. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак указал на продолжающуюся поддержку Лондона и напомнил про поставку тысячи зенитных ракет. Глава кабмина при этом не стал уточнять тип, количество и стоимость передаваемого вооружения Киеву. С момента начала специальной операции Великобритания поставила Украине оружие на $3,6 млрд.