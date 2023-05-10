В Великобритании пересмотрели свое отношение к контрнаступлению ВСУ Глава МИД Британии Клеверли: контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом СВО

Фото: Ian Davidson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не является решающим этапом конфликта, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что никто не может знать заблаговременно, как пройдет наступление украинской армии. По его словам, Западу следует увеличить и ускорить поставки вооружений Киеву.

Я не буду спекулировать о том, как именно это будет выглядеть, особенно в преддверии контрнаступления этой весной. Но я хочу сказать одну вещь: это не фильм, — сказал Клеверли.

Он прокомментировал призывы Зеленского о скорейшем принятии Украины в НАТО и отметил, что безопасность государства может быть гарантирована и «иными способами».

Ранее генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу рассказал, что на сегодняшний день Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления. Военный при этом отметил, что Украина может начать контрнаступление. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории. В данной ситуации, по мнению генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.