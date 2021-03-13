Россию назвали главной угрозой в Великобритании

https://static.news.ru/photo/769024b4-84d6-11eb-87a4-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Chung/Global Look Press

Самой большой угрозой для Великобритании является Россия. Это следует из комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который готовится представить премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Джонсон намерен выступить с обзором лишь во вторник, основные его тезисы известны уже сейчас. В частности, Россия там называется «самой большой угрозой, которая исходит со стороны государства». Это привязывается к якобы частым вторжением РФ в водное и воздушное пространство королевства, передаёт Sunday Times.

Не забывают там и о готовности Москвы «охотиться на диссидентов» на территории Британских островов, припоминая громкое дело в Солсбери. Россию тогда обвинили в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Главную угрозу Великобритании представляет Россия. <...> Китай — это наш конкурент, пытающийся украсть интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности. Но это не то же самое, что случилось в Солсбери, — пишет издание.

Как писал NEWS.ru, в Британии заявили, что у армии страны нет шансов на успех в случае гипотетического танкового сражения с Россией. Как считает военный эксперт Алексей Леонков, такие опасения обоснованы, поскольку Соединённое Королевство сейчас находится на задворках гонки вооружений.