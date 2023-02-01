Британия оказалась на распутье из-за вопроса поставок истребителей Киеву Reuters: Уоллес сообщил, что отказ Лондона от поставок истребителей Киеву не окончательный

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Великобритания не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. Власти страны еще не приняли окончательного решения, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага, пишет агентство Reuters.

Твердого решения нет. В настоящий момент я не думаю, что передача Украине истребителей была бы правильным подходом, — сказал Уоллес.

За сутки до этого представитель премьера страны Риши Сунака сообщил агентству, что Лондон не рассматривает вопрос поставок самолетов Украине, потому что это нецелесообразный шаг. Но британцы намерены и дальше вести диалог по этой теме с союзниками.

Британские специалисты обучили 10 тысяч военных Украины, выяснил ранее Telegraph. При этом в нынешнем году в Соединенном Короевстве обещают обучить еще 40 тысяч украинских солдат. Уоллес считает, что Лондон продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении военных ВСУ.