В аэропорту Антальи подрались туристы, которых не пустили в Россию

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Вечером 22 сентября в аэропорту Антальи произошла драка между туристами, которых сняли с рейса до Москвы, сообщает «360» со ссылкой на источник. По его словам, на борт не пропустили клиентов туроператора Sunmar, а представители аэропорта не объяснили, почему им запретили вылететь в Россию.

Рейс TK3146 вылетел, но не взял на рейс 20 туристов, не посадили на рейс без объяснений, — сообщил источник.

По данным другого источника, снятым с рейса пассажирам не вернули багаж после часа ожидания. При этом на горячей линии туроператора Sunmar сообщили, что разъяснений по сложившейся ситуации не будет до завтрашнего утра.

Причина, по которой произошла драка между туристами, точно не установлена. Дерущихся попытались разнять сотрудники службы безопасности турецкого аэропорта.

Ранее пограничная служба Казахстана заявила о росте числа въезжающих в республику россиян через сухопутную границу. На четырех автомобильных пунктах пропуска наблюдается скопление машин, однако ситуация взята под контроль, погранслужба совместно с другими государственными органами обеспечивает порядок и безопасность на переходах. Также организовано взаимодействие с российскими пограничниками.