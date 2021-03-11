В Турции заявили об отсутствии претензий к России по Крыму

https://static.news.ru/photo/1834a75c-829a-11eb-9b80-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Бывший глава разведывательного управления при турецком Генштабе Исмаил Хаккы Пекин заявил, что Анкара не выступает за смену территориального статуса Крыма и не имеет претензий к Москве по этому вопросу.

Отставной военный в беседе с Lenta.ru отметил , что Турция скорее видит полуостров частью Украины, однако не считает, что Россия должна непременно его вернуть. Пекин подчеркнул, что турецкие власти озабочены правам крымских татар, но лично он не считает, что эту этническую группу как-либо притесняют.

Если Турция хочет помогать крымским татарам, она должна сотрудничать с Россией, как раньше сотрудничала с Киевом — так у неё будет в этом больше возможности, — сказал бывший военный.

Пекин добавил, что Турция не поддерживает никакие группы в Крыму.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин условился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о личной встрече. Она может состояться в скором времени, но точная дата пока не определена. Лидеры двух государств 10 марта в режиме видеоконференции дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Эрдоган заявил, что Турция настроена на продолжение сотрудничества с РФ по карабахской, ливийской и сирийской проблемам.