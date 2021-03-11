В Турции заявили об отсутствии претензий к России по Крыму

Бывший глава разведывательного управления при турецком Генштабе Исмаил Хаккы Пекин заявил, что Анкара не выступает за смену территориального статуса Крыма и не имеет претензий к Москве по этому вопросу.
Отставной военный в беседе с Lenta.ru
Если Турция хочет помогать крымским татарам, она должна сотрудничать с Россией, как раньше сотрудничала с Киевом — так у неё будет в этом больше возможности, — сказал бывший военный.
Пекин добавил, что Турция не поддерживает никакие группы в Крыму.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин условился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о личной встрече. Она может состояться в скором времени, но точная дата пока не определена. Лидеры двух государств 10 марта в режиме видеоконференции дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Эрдоган заявил, что Турция настроена на продолжение сотрудничества с РФ по карабахской, ливийской и сирийской проблемам.