Путин и Эрдоган договорились о личной встрече

https://static.news.ru/photo/70f36fa2-81a7-11eb-adc5-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин условился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о личной встрече. Она может состояться в скором времени, но точная дата пока не определена.

Лидеры двух государств 10 марта в режиме видеоконференции дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. Эрдоган заявил, что Турция настроена на продолжение сотрудничества с РФ по карабахской, ливийской и сирийской проблемам. При этом он выразил надежду на личную встречу с Путиным.

Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время, — цитирует РИА Новости ответ президента России.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону возможность поставки в Турцию и производства там российских вакцин от коронавируса, а также наращивание сотрудничества в сфере противодействия распространению инфекции. Кроме того, президенты побеседовали на тему работы центра мониторинга по соблюдению перемирия в Нагорном Карабахе. По словам Эрдогана, центр выполняет свою задачу успешно.