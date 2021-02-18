Путин обсудил с Эрдоганом поставку в Турцию российских вакцин от COVID-19

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил возможность поставки в Турцию российских вакцин против коронавирусной инфекции.

Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее основатель научно-аналитической компании Airfinity Расмус Бек Хансен заявил, что иностранным партнёрам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) потребуется время, чтобы запустить производство российской вакцины «Спутник V» и обеспечить её качество.

В настоящее время Россия подписала контракты с 15 производителями в 10 странах. Планируется, что будет выпущено 1,4 млрд доз «Спутника V». Ряд производителей наладят выпуск вакцины для экспорта в третьи страны. Об этом заявили в РФПИ.

Как писал NEWS.ru, Минздрав Габона зарегистрировал «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. До этого применение российского препарата было одобрено в России, Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и многих других государствах.