В Турции загорелся химзавод

Фото: Dil Toffolo/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции в провинции Денизли загорелся химический завод, передает телеканал NTV. Над зданиями предприятия видны черные клубы дыма из-за горения химических веществ. Огонь пока не удается потушить.

По данным канала, пожар вспыхнул в 100 метрах от шоссе Денизли — Афьонкарахисар в районе Кале около 12:30 мск. Огонь пока не удается потушить. Черный дым виден из разных точек города. Как сообщает канал, на предприятии периодически слышны взрывы.

На месте происшествия работают экстренные службы. По словам губернатора Денизли, людей из района ЧП эвакуировали, никто не пострадал.

27 ноября в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) — одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал.