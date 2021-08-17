В Турции высказались о ситуации в Афганистане

Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми сторонами, в том числе c движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция также тесно сотрудничает с США. По мнению Чавушоглу, сейчас в Афганистане имеет место вакуум власти, сформировавшийся после отъезда президента Ашрафа Гани из страны.

Власть в стране де факто находится в руках талибов. Известные политики, такие как Абдулла Абдулла и Хамид Карзай, всё ещё находятся в Кабуле и готовятся к диалогу с талибами, — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что в настоящее время важна стабилизация ситуации в Афганистане. Турция продолжит добиваться экономического развития и обеспечения мира в стране.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что боевики движения «Талибан» не собираются монополизировать власть в Афганистане.