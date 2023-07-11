В Турции рассказали, ухудшит ли сближение с Западом ее отношения с РФ Reuters: улучшение отношений Турции и Запада не нанесет ущерба ее отношениям с Россией

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Сближение Турции с Западом не нанесет ущерба ее отношениям с Россией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. По словам источника, Турция будет стремиться развивать отношения с США и ожидает скорого разрешения ряда проблем.

Сближение Анкары с Западом не нанесет ущерба ее отношениям с Россией, - сказал чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Анкаре не стоит носить розовые очки, поскольку никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что Турция стала придерживаться проевропейского курса и ориентироваться на Запад.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Турция согласилась принять Швецию в состав военного блока. По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес ранее сообщил, что ведет переговоры с американской администрацией о возможности поставок F-16 Турции.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству ударных дронов Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства БПЛА.