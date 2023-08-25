В Турции посоветовали Зеленскому забыть о Крыме Турецкий политик Сель: Зеленскому стоит забыть о Крыме

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно забыть о возвращении Крыма, заявил в РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. По его словам, крымчане в 2014 году сделали однозначный выбор, и Киев должен уважать его.

Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, — сказал турецкий политик.

Накануне Верховная рада Украины приняла постановление, которое исключает любые территориальные уступки ради прекращения военных действий. Там также отмечается, что Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.

Ранее начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Альянс может принять Украину, если она согласится признать спорные территории российскими. По его словам, это один из рассматриваемых вариантов.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Запад и его союзники призвали Зеленского прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры. Отставной офицер морской пехоты считает, что Киеву следует отказаться от территорий, которые перешли под контроль России.