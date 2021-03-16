В Турции ожидают дефицита мест на курортах

https://static.news.ru/photo/d0aa99c4-8658-11eb-8b82-96000091f725_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

В Турции ожидают наплыва туристов в курортном сезоне 2021 года. В связи с этим прогнозируется дефицит мест в отелях.

16 марта сообщалось о двух условиях отмены жёстких требований для туристов, въезжающих в Турцию. Так, власти страны готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае снижения количества регистрируемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает портал «Турпром».

В Турции ожидается всплеск внутреннего туризма во время национального праздника Рамадан: в этом году пост для мусульман продлится с 13 апреля по 12 мая, а день разговения, или Ураза-байрам, придётся на 13 мая. При этом местные гости являются незаменимым сегментом туристической отрасли страны, так как они обеспечивают большую часть загрузки отелей в период Рамадана. К тому же они более выгодны для отелей, поскольку бронируют не через турагентства, а напрямую.

С 15 марта в Турции вступило в силу новое правило для граждан всех стран. За 72 часа до прилёта в страну пассажиры должны заполнить электронную анкету, которая находится на сайте Минздрава. Затем её нужно распечатать либо скачать на мобильное устройство. Предъявить её будет необходимо в аэропорту вылета. Подчёркивается, что без анкеты пассажиру не позволят пройти на посадку.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти не будут искусственно удерживать граждан, которые хотят отдохнуть за границей. Однако россиянам нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в других странах, заявил президент Владимир Путин. Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.