В Турции ответили на обеспокоенность США по поводу С-400

https://static.news.ru/photo/19a281ec-d195-11ea-865e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Анкара готова устранить обеспокоенность Вашингтона по поводу технической несовместимости приобретённых у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что отстранение Анкары от программы по F-35 привело к ряду рисков, связанных с изготовлением важных компонентов истребителей, графиком производства и стоимостью. Акар подчеркнул, что Турция является не только клиентом, но и партнёром программы и безопасность технологии F-35 для неё так же важна, как и для США.

Мы готовы разрешить любую озабоченность США по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле, — заверил министр в ходе онлайн-конференции, которая проводилась НКО Turkish Heritage Organization.

Запись его выступления размещена на странице Минобороны Турции в Twitter.

MSB HULUSÄ° AKAR: TÃ¼rkiye ve ABD'nin daha pozitif bir yolda ilerleyeceÄine iliÅkin gÃ¼venimiz tamdÄ±r. ABD Kongresi'nin, bir mÃ¼ttefiÄine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m tehditlerine baÅvurma politikasÄ± yerine, ortaklÄ±ÄÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik hareket etmesini umuyoruz. pic.twitter.com/5YTqJZ4XhG — T.C. MillÃ® Savunma BakanlÄ±ÄÄ± (@tcsavunma) July 29, 2020

Анкара получила от России партию ЗРС С-400 в 2019 году. Это привело к обострению её отношений с Вашингтоном. Власти США потребовали отказаться от этой сделки и вместо российского оружия приобрести американские комплексы Patriot. Кроме того, пригрозили отменить поставки истребителей F-35. Турецкие власти на уступки идти отказались.

Некоторое время назад американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400. Он предположил, что такая сделка позволит разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по российско-турецким отношениям Керим Хас оценил как высокую вероятность покупки Турцией у РФ следующей партии С-400. При этом он отметил, что для турецкого лидера Реджепа Эрдогана эта сделка имеет прежде всего политическое значение, поэтому он выбирает наиболее удобное время для неё.