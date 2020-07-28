Эксперт: тема С-400 выгодна Эрдогану для манёвра в отношениях с США

https://static.news.ru/photo/3791192e-d0e2-11ea-a2a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тема С-400 выгодна турецкому лидеру Реджепу Эрдогану для маневрирования в отношениях с США и другими странами НАТО. Он в целом определился в пользу приобретения второй партии ЗРК и выбирает наиболее удобное время для заключения сделки. Об этом заявил эксперт по российско-турецким отношениям Керим Хас.

Вероятность того, что эта сделка будет заключена, очень высокая. Но здесь следует учесть, что закупка С-400 не является для Эрдогана шагом к перевооружению Вооружённых сил Турции за счёт российской военной техники. Это, прежде всего, политика, — пояснил он в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, в самое ближайшее время ожидать заключения сделки не стоит, поскольку Эрдоган не заинтересован в обострении отношений с Вашингтоном. Однако в течение нескольких месяцев ситуация может измениться. При очередных разногласиях с США Анкара будет готова приобрести С-400. Кроме того, турецкий лидер может подчёркнуто обратить внимание и на другое российское оружие. Например, военные самолёты.

Политолог добавил, что тема С-400 важна Эрдогану для повышения собственного политического рейтинга в Турции. Он таким образом демонстрирует общественности, что может общаться с Россией по своему усмотрению, независимо от реакции со стороны США.

Турция приобрела у РФ четыре дивизиона С-400. В октябре контракт по поставке ЗРК был выполнен российской стороной досрочно.

Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400. По его мнению, такая сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой.

Как писал NEWS.ru, экс-глава МИД Турции Яшар Якыш назвал эту инициативу смешной. По его словам, Анкара никогда не пойдёт на такую сделку. В противном случаев власти страны подвергнутся серьёзной критике со стороны народа. Бывший министр также отметил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, насколько сильное это оружие. К тому же США очень беспокоит, что оно способно выявить недоработки истребителей F-35.