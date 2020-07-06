Экс-глава МИД Турции назвал смешным предложение США о выкупе С-400

https://static.news.ru/photo/b4bc0210-bfa8-11ea-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение США выкупить российские С-400 у Турции не будет принято, поскольку вызовет недовольство в стране, заявил бывший глава МИД республики Яшар Якыш.

С идеей приобретения у Турции С-400 ранее выступил сенатор США Джон Тьюн. Он предположил, что эта сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой. Средства на неё он предложил взять из бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

По мнению Яшара Якыша это предложение странное и смешное. Он считает, что в Вашингтоне прекрасно понимают, насколько сильное это оружие. К тому же США очень беспокоит, что оно способно выявить недоработки истребителей F-35.

Если мы отдадим купленную технику другой стране, это будет выглядеть смешно. Думаю, Турция на это не пойдёт. В противном случае следует ожидать серьёзную критику от народа, — цитирует Якыша издание «Политэксперт».

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку в Турцию российских комплексов С-400 «Триумф» — зенитных ракетных систем большой и средней дальности. Таким образом Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса и в частности США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Турция продолжает развёртывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир. По его словам, часть комплексов уже приступили к работе.