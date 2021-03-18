В Турции объяснили резкие высказывания Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/ae9e6422-8893-11eb-91f0-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Эксперты турецкого издания Sabah объяснили резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина. По мнению экспертов, политика лидера РФ уничтожила глобальную гегемонию Соединённых Штатов.

В интервью СМИ Байден заявил, что считает Путина «убийцей». В турецком издании подтвердили это, однако заметили, что в данном случае президент РФ является убийцей именно гегемонии Вашингтона, которой тот упорно добивался после холодной войны.

В издании также подчеркнули, что это была месть главы Кремля за распад Советского Союза. Путин ранее неоднократно говорил, что считает это событие крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Эксперты Sabah уверены, что именно этот аспект заставил главу Белого дома так резко высказаться в адрес российского коллеги, а не якобы вмешательства в выборы США.

Турецкое СМИ также пишет , что у Штатов осталось всего одно преимущество перед Россией. Это «демократия и права человека». Авторы публикации считают, что поведение Джо Байдена совершенно не корректно, так как оно нарушило все дипломатические нормы и этикет.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену и предложил ему провести разговор в прямом эфире. Это произошло после того, как в интервью СМИ Байден назвал Путина «убийцей».

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «кто обзывается — тот сам так называется». Об этом писал NEWS.ru.