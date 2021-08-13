В Турции объяснили фиаско США в Афганистане

США оказались ненадёжным партнёром для Афганистана и потерпели поражение в этой стране. Об этом говорится в заявлении турецкой партии Vatan («Родина»), сообщает РИА Новости.

Империализм США потерпел поражение в Афганистане... В очередной раз выяснилось, что США — самый ненадёжный партнёр. Все планы в регионе, рассчитывающие на сотрудничество с США, провалились. Процесс многополярного мира набирает силу, — отмечается в документе.

В партии Vatan считают, что теперь Белый дом приступил к реализации «плана хаоса» против Афганистана, его соседей и стран, которым США угрожают наплывом беженцев, особенно Турции.

«План хаоса» США потерпит поражение благодаря единству и солидарности стран Евразии. Здесь единство и борьба Афганистана, Пакистана, Китая, России, Ирана и Турции имеют большое значение для будущего человечества, — подчеркнули в партии.

Там настаивают на том, чтобы власти Турции немедленно начали переговоры с руководством талибов.

Ранее стало известно, что девять центров провинций Афганистана захвачены боевиками запрещённой в РФ террористической группировки «Талибан» 14 августа. Под их контроль перешли в том числе провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман. Под контролем талибов сейчас находится почти две трети территории Афганистана. Их передовые отряды замечены в 11 км от Кабула.