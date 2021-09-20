В Турции назвали выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на этой неделе на полях Генассамблеи ООН намерен провести беседу с российский коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, темами для разговора станут Иран, Ливия, Афганистан и Украина, сообщает РИА Новости.

Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что вопрос по Ирану возник, поскольку в Тегеране продолжают нарушать свои обязательства, а это «вызывает обеспокоенность». Мы обсудим...