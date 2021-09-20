В Турции назвали выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара считает прошедшие в Крыму выборы в Государственную думу нелегитимными. В ведомстве настаивают на незаконности присоединения полуострова к России.
Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции.
Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму на территории Крыма. Как сообщили официальные представители службы, все причастные к этому «псевдоголосованию» будут задокументированы. Виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.