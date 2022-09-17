ВС России уничтожили более 230 бойцов ВСУ в ДНР МО РФ: ВС РФ уничтожили более 230 военных ВСУ в районах Дружковки, Артемовска и Зайцева

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Российские военные в районах Дружковка, Артемовск и Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 230 украинских бойцов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также выведены из строя 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины, — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. В ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. Украинские войска при ударах ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.

Ведомство добавило, что украинская армия вновь обстреливает район Запорожской АЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы. В общей сложности за минувшие сутки артиллерийские подразделения ВСУ выпустили 15 снарядов.