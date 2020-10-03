В Тегеране закроют кафе и мечети из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e12d225e-0583-11eb-83f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-Motahari Bina/Global Look Press

Власти Тегерана вводят на неделю ряд ограничений в связи с третьей волной коронавируса. С 3 по 9 октября в столице Ирана не будут работать университеты, школы, мечети, кинотеатры, театры, музеи, парикмахерские, спортивные клубы, рестораны, кафе и бассейны.

На фоне третьей волны распространения коронавируса, которую власти объявили 19 сентября, начнут также штрафовать людей за нарушение масочного режима, сообщает агентство Fars.

В последнее время в Иране фиксируется рост случаев заражения коронавирусом. Он достигает уже более 3,5 тыс. заболевших в сутки.

Как писал NEWS.ru, Израиль стал первой страной в мире, где вновь ввели общенациональный карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом. Несмотря на начавшиеся по этому поводу протесты, его продлили до 14 октября. Общенациональный карантин в Израиле объявили в середине сентября, после того как в стране был зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом. В стране закрыли все школы и детские сады, гостиницы, торговые центры, фитнес-клубы и салоны красоты. Жителям запретили гулять в парках и посещать пляжи. В планах также — закрытие синагог и сокращение маршрутов общественного транспорта.