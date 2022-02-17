«В течение нескольких дней»: Байден о «нападении» России на Украину

В ближайшие несколько дней есть все основания ожидать «нападения» российских войск на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден, при этом дав понять, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса остаются. Его слова передаёт РИА Новости.

Это может произойти в течение нескольких дней, — цитирует его агентство.

Ранее Байден заявлял, что Россия якобы нападёт на Украину 16 февраля. Его слова подтверждали изданиям Mirror и Sun неназванные источники американской разведки. Однако 16 февраля нападения не произошло.

Но уже сегодня, 17 февраля, aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.