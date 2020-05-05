В Таиланде за сутки выявили только один случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7b0b0cda-8e90-11ea-b99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде за минувшие сутки зафиксировано одно заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с COVID-19 Тхависин Висануйотхин, уже семь дней в стране не было ни одного летального случая.

Сегодня зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией и снова нет ни одного смертельного случая, — приводит его слова РИА Новости.

Инфицированный проживает в провинции Наративат. Он заразился от группы больных, которые заболели ещё до закрытия границ.

Всего коронавирусом в Таиланде заразились 2 988 человек, от инфекции умерли 54 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Таиланд в первую очередь сосредоточится на привлечении состоятельных туристов. В королевстве запрет на международные путешествия действует до 30 мая, но власти уже рассматривают вопрос о возобновлении туризма. Причём особенно ждут тех, кто может позволить себе длительное пребывание в стране и готов потратиться на роскошный отдых в пятизвёздочных отелях.