В Судане не сумели вызволить из церкви россиянку с ребенком РИА Новости: попытки вызволить застрявших в церкви в Хартуме россиян пока безуспешны

Фото: Samir Bol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Судане пытается забрать из здания Нубийской метрополии в Хартуме россиянку с ребенком, однако пока этого сделать не удалось — мешают регулярные обстрелы. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.

Ранее сообщалось, что в здании Нубийской метрополии оказались заблокированы 15 человек, включая россиянку с ребенком. Они не могут покинуть помещение из-за обстрелов.

К сожалению, пока не удалось их оттуда забрать. Мы предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда, попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения. К сожалению, эта церковь находится как раз на этой линии соприкосновения, поэтому гарантированно забрать их оттуда живыми и здоровыми пока не представилась возможность, а рисковать мы не хотим, — пояснил посол.

По словам дипломата, в настоящее время россиянке с ребенком безопаснее ставаться там, где она находится. При этом попытки вызволить их будут предприниматься ежедневно.

Ранее американский координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что остающимся в Судане рядовым американцам не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию. По его словам, Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе из страны американского «правительственного персонала».

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. Позже они распространились и на другие регионы республики.