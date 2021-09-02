В Стамбуле напавшего на россиян мужчину приговорили к 36 годам тюрьмы

Мужчину, который напал на троих российских туристов в январе текущего года, приговорили к 36 годам тюрьмы. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Как известно, инцидент произошёл в стамбульском районе Бешикташ. Турок Хасан Хусейн Йуртсевен напал на россиян с ножом. После этого мужчину признали виновным в попытке умышленного убийства. За каждого пострадавшего Йуртсевен получил по 12 лет тюрьмы.

Сообщается, что во время судебного заседания в зале присутствовал сотрудник российского консульства.

Нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, оно попало на камеры видеонаблюдения. В результате ЧП россияне получили ранения. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Йуртсевен. По предварительным данным, у мужчины имеются психические заболевания. В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что инцидент произошёл из-за бытового конфликта, писал NEWS.ru.