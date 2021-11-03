В США заявили об отказе Байдена от гегемонии США в мире

Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», который провозглашал его предшественник Дональд Трамп. Об этом заявил заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что Байден якобы сказал: принцип «Америка на первом месте», но на деле ставит её на последнее. Советник главы американского государства добавил , что президент США займётся созданием такой модели международных отношений, при которой «все страны мира будут действовать по определенным правилам».

Одной из ошибок в подходах предыдущей администрации к Китаю было представление, что посредством американской политики мы сможем внести фундаментальные изменения в систему Китая. Это не цель администрации Байдена. Для нас целью является формирование международной атмосферы, это больше подходит для американских ценностей и интересов, — сообщил Салливан.

Ранее американские журналисты и многие телезрители увидели в речи Байдена попытку принизить их умственные способности. Высказывание главы государства прозвучало на пресс-конференции, когда он отвечал на вопросы репортёров. Байден тогда предположил, что рядовые американцы обеспокоены повышением цен в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост.