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В США заявили об отказе Байдена от гегемонии США в мире

20:36, 07 ноября 2021
В США заявили об отказе Байдена от гегемонии США в мире
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Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», который провозглашал его предшественник Дональд Трамп. Об этом заявил заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что Байден якобы сказал: принцип «Америка на первом месте», но на деле ставит её на последнее. Советник главы американского государства добавил, что президент США займётся созданием такой модели международных отношений, при которой «все страны мира будут действовать по определенным правилам».

Одной из ошибок в подходах предыдущей администрации к Китаю было представление, что посредством американской политики мы сможем внести фундаментальные изменения в систему Китая. Это не цель администрации Байдена. Для нас целью является формирование международной атмосферы, это больше подходит для американских ценностей и интересов, — сообщил Салливан.

Ранее американские журналисты и многие телезрители увидели в речи Байдена попытку принизить их умственные способности. Высказывание главы государства прозвучало на пресс-конференции, когда он отвечал на вопросы репортёров. Байден тогда предположил, что рядовые американцы обеспокоены повышением цен в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост.

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