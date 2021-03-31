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В США заявили, что поддерживают права человека и не «нападают» на РФ и КНР

13:18, 31 марта 2021 21
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация президента Штатов намерена поддерживать права человека за рубежом, однако не выступает против России и Китая. Он представил очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепартаментом.

Политик подчеркнул, что, говоря в общих чертах, когда речь заходит о России, Китае и других странах, США не выступают ни против одного из этих государств. В качестве примера Блинкен привёл тот факт, что США «не пытаются сдерживать Китай или блокировать его рост».

Мы отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо, — заявил Блинкен.

Он также уточнил, что если какая-либо страна стремится «подорвать порядок» или же нарушить права человека, то Соединённые Штаты будут «вставать» и решительно высказываться по этой теме. Руководитель внешнеполитического ведомства страны отметил, что именно этим они сейчас и занимаются, передаёт ТАСС.

Тем не менее, как ранее писал NEWS.ru, США и Евросоюз применяют против России и Китая недобросовестные методы конкуренции. Они заключаются во вводе ограничений на мировых рынках, что противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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