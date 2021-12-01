В США заявили, что переговоры по Донбассу зашли в тупик

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. По её мнению, США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости.

Нуланд также сказала, что к Москве применят санкции, «которых ранее не было», если Россия предпримет шаги по «дестабилизации на Украине».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, отметил, что Соединенные Штаты стремятся иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией, невзирая на всю напряженность между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине изнутри. Он заявил, что США глубоко обеспокоены этим фактом. По его словам, Россия очень сильно нарастила военный потенциал на границе с Украиной.

Госсекретарь сообщил также, что США призывают Украину проявлять сдержанность в отношении России. Кроме того, в Штатах рекомендуют двум странам вернуться к диалогу на основе Минских соглашений, так как «это наиболее оптимальный путь решения сложившегося кризиса».

Кроме того, в госдепартаменте США заявили, что Россия активизировала распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы «оправдать запланированные военные акции».