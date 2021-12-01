В США обвинили Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине изнутри. Он заявил, что США глубоко обеспокоены этим фактом, сообщает РИА Новости.

Мы глубоко обеспокоены доказательствами того, что Россия намерена совершить агрессивные действия в отношении Украины. Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции, — сказал Блинкен на брифинге.

По его словам, Россия очень сильно нарастила военный потенциал на границе с Украиной.

Мы не знаем, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении, но мы знаем, что он создаёт возможность сделать это быстро, если будет принято решение, — заявил Блинкен.

Госсекретарь сообщил также, что США призывают Украину проявлять сдержанность в отношении России. Кроме того, в Штатах рекомендуют двум странам вернуться к диалогу на основе Минских соглашений, так как «это наиболее оптимальный путь решения сложившегося кризиса».

Кроме того, в госдепартаменте США заявили, что Россия активизировала распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы «оправдать запланированные военные акции».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала периодически появляющиеся в западных и украинских СМИ сообщения о приготовлениях России к войне с Киевом. По её словам, Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину, а все подобные утверждения являются ложью и «грязной политикой».