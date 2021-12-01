Матвиенко назвала «грязной политикой» слова о нападении России на Украину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала периодически появляющиеся в западных и украинских СМИ сообщения о приготовлениях России к войне с Киевом. По её словам, Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину, а все утверждения являются ложью и «грязной политикой», передаёт ТАСС.

Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, враньё, грязная политика. Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину, — сказала Матвиенко.

По мнению спикера, «ослабевшее руководство Украины» использует данную ситуацию для общего нагнетания истерии в государстве, а также отвлечения внимания населения страны от «тяжелейшей политической, социально-экономической ситуации» и запугивания людей внешней угрозой.

...Что с удовольствием поддерживают, смакуют на русофобской волне и НАТО, и те люди, кто заинтересован в обострении отношений между Россией и Украиной. Ни гражданам России, ни гражданам Украины это напряжение не нужно. Мы братья, мы столько лет вместе, мы хотим взаимовыгодного сотрудничества, хотим дружить, сотрудничать, — подчеркнула сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикации о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. По словам политика, ряд американских изданий используется для целенаправленной информационной кампании против РФ.