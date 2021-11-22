Песков назвал вбросами публикацию о российском «вторжении» на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину. По его мнению, ряд американских изданий используется как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Bloomberg, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряжённости, это опять же попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, нельзя исключать, что это «камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Он пояснил, что речь идёт о возможном желании решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что вероятность военного вторжения России на территорию Украины возрастает по мере похолодания. Такие предупреждения получают европейские союзники США от американской разведки. Сломать подобный сценарий может вмешательство Запада.

По данным агентства Bloomberg, Россия, как предполагает американская разведка, якобы планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.

В свою очередь глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готовится к нападению России к концу января — началу февраля 2022 года.