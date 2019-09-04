https://static.news.ru/photo/30c5b864-cf23-11e9-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Сан-Франциско стал первым городом в США, где вводится запрет на продажу электронных сигарет. Он будет действовать до тех пор, пока не будут проведены исследования влияния этих приспособлений для нагревания табака на здоровье населения.

Решение о вводе ограничений принял городской совет Сан-Франциско. Он затронет как обычные магазины, так и онлайн-ретейлеров, которые не смогут доставлять устройства своим клиентам. У мэра Сан-Франциско Лондон Брид есть 10 дней на то, чтобы подписать поддержанный городским парламентом акт, однако она уже дала понять, что поддерживает его.

Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодёжи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия, — приводит её слова BBC.

В Сан-Франциско базируется один из самых крупных производителей электронных сигарет в США — компания Juul Labs. Там утверждают, что подобный запрет лишь подтолкнёт потребителей к возвращению к традиционным сигаретам, а также приведёт к появлению чёрного рынка устройств.

Ранее в США был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты. Житель штата Иллинойс был экстренно доставлен в больницу с тяжёлым респираторным заболеванием. В итоге он скончался. Всего с 28 июня по 15 августа были зафиксированы 94 случая болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, причём 30 из них в Висконсине. Власти США взялись за расследование подобных лёгочных заболеваний.