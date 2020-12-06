В США уроженцев Курил считают японцами

https://static.news.ru/photo/e49d2a86-376c-11eb-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Люди, которые родились на Южных Курильских островах, уже давно считаются в CША японцами. Об этом сказано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

Японская газета Hokkaido Shimbun первой обратила внимание на это.

Лица, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России, — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Сама программа действует с 1990 года. Благодаря ей ежегодно отбираются 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около шести тысяч американцев отказались с начала 2020 года от гражданства США. В 2019 году свои американские паспорта сдали примерно две тысячи человек. Большинство покидающих США заявили, что им «всё надоело». Многие критикуют власти за провал мероприятий по борьбе с коронавирусом и за существующую систему налогообложения.