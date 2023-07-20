В США сообщили, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы в зоне СВО WP: Украина начала применять кассетные боеприпасы в зоне СВО

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Бойцы ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы в зоне боевых действий, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, снаряды используются на юго-востоке Украины.

Источники WP утверждают, что украинские войска бьют по российским позициям и укрепрайонам, из-за которых замедлилось летнее контрнаступление ВСУ.

В июле президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия отказалась предоставлять Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, страна остается членом Конвенции, которая предусматривает запрет на их использование, производство и передачу. Россия, США и Украина соглашение не подписали.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе военной операции на Украине до сих пор не имела необходимости применять кассетные боеприпасы, однако если Киев решит использовать такое оружие, то Москва оставляет за собой право на зеркальные действия. Глава государства подчеркнул, что США приняли решение передать Украине кассетные бомбы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита снарядов.