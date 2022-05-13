В США разочарованы разговором Остина и Шойгу Reuters: Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы

Ллойд Остин / Фото Samuel Corum - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Первый с начала российской спецоперации на Украине телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу длился около часа и не привёл к разрешению каких-либо спорных вопросов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.Согласно информации агентства, разговор был инициирован американской стороной

Данный разговор между (руководителями военных ведомств) двух стран не привёл к разрешению каких-либо (спорных) вопросов или изменениям в действиях РФ на Украине, — цитирует агентство чиновника.

Остин пытался связаться с Шойгу в начале апреля, но попытка потерпела фиаско. В Пентагоне уверяют, что попытки дозвонитьcя до Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова предпринимаются с cамого начала спецоперации РФ на Украине, но они оканчиваются безуспешно.